Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Grauer Kleinwagen nach Unfall gesucht

Bad Essen (ots)

Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines älteren grauen Kleinwagens der am Samstagnachmittag auf der Lerchenstraße eine Unfallflucht begangen hat. Der ältere, grauhaarige Herr fuhr gegen 14.45 Uhr mit seinem Auto aus Richtung Lindenstraße kommend in den Kreisverkehr bei den Verbrauchermärkten ein und stieß dabei leicht gegen einen dort fahrenden, vorfahrtsberechtigten grauen Audi A6. Danach setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation in Bohmte. Telefon: 05471/9710.

