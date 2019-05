Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Unfallflucht auf dem Parkdeck Rathauspassage

Bad Essen (ots)

Am Freitag ereignete sich auf dem Parkdeck der Rathauspassage eine Unfallflucht. Ein dort abgestellter schwarzer VW Golf wurde in der Zeit zwischen 07.40 Uhr und 14 Uhr von einem vermutlich weißen Fahrzeug im Heckbereich touchiert und beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich danach nicht um den Vorfall und fuhr einfach weg. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Bohmte. Telefon: 05471/9710.

