Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Fleischerei war Ziel von Einbrechern

Bad Laer (ots)

Die Fleischerei an der Alten Poststraße war am Sonntag das Ziel von Einbrechern. Die Täter öffneten zwischen 1 Uhr und 8.30 Uhr gewaltsam ein Fenster des Gebäudes und drangen schließlich in den Betrieb ein. In der Folge durchsuchten die Täter das Büro nach Wertgegenständen und erbeuteten dabei etwas Bargeld. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Dissen entgegen. Telefon: 05421/921390.

