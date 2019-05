Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Exhibtionist am Rubbenbruchsee

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag kam es am Rubbenbruchsee zu einem Fall von Exhibitionismus. Gegen 16.35 Uhr ging eine 26-jährige Frau dort spazieren, als sie einen Unbekannten an einem Baum stehen sah, der sich gerade selbst befriedigte. Die Frau schenkte dem Täter keine Beachtung, ging weiter und benachrichtigte die Polizei, die den Mann im Rahmen der Fahndung aber nicht mehr antreffen konnte. Der Exhibitionist war etwa 30 bis 40 Jahre alt, hatte eine normale Statur mit Bauchansatz und wenige, sehr kurze, dunkle Haare. Zur Oberbekleidung ist bekannt, dass der Mann ein bläuliches T-Shirt trug. Weiterhin führte der Täter ein lila-bläuliches Fahrrad mit sich. Mögliche weitere Opfer sowie Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Osnabrücker Polizei zu melden. Telefon: 0541/327-3103.

