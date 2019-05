Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - Fahrraddiebstähle am Bahnhof

Hilter (ots)

Vom Fahrradstand am Bahnhof entwendeten Unbekannte zwischen Samstag und Sonntag zwei hochwertige Fahrräder. In der Zeit von 11.50 Uhr (Samstag) bis 00.10 Uhr (Sonntag) brachen sie das Schloss eines 28-Zoll-Trekkingrades auf und nahmen das Fahrrad mit. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein schwarzes Herrenrad des Herstellers Morrison, Modell T6.0 XL, mit blauer Schrift. Bei dem zweiten Fahrrad handelt es sich um ein mattschwarz-rotes Pedelec der Marke Kalkhoff, Modell Endeavour 5.B XXL Wave. Das 28-Zoll-Rad geriet zwischen 18.30 und 04.30 Uhr ins Visier der Diebe. Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen oder dem Verbleib der Fahrräder geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

