Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizeiliche Bilanz des Fasnachtsumzugs in Konstanz (23.02.2020)

Konstanz (ots)

Eine positive Bilanz zog das Polizeireviers Konstanz nach dem gestrigen Fasnachtsumzug in der Konstanzer Innenstadt. Im Zeitraum von 13 Uhr bis 16.30 Uhr wurde der große Fasnachtsumzug der Vereinigung Konstanzer Narrengesellschaften in der Konstanzer Altstadt polizeilich begleitet und überwacht. An dem Umzug nahmen 100 Gruppen mit insgesamt rund 4.000 Hästräger und verschiedene Motivwagen teil. Bei bedecktem Himmel und trockener Witterung verfolgten rund 15.000 Zuschauer den Umzug von der Unteren Laube über den Sankt-Stephans-Platz bis in die Altstadt. Während der gesamten Veranstaltung kam es zu keinen nennenswerten Ereignissen. Um 17 Uhr wurde die Laube für den Fahrzeugverkehr wieder freigegeben.

