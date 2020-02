Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Polizei erhöht Schutzmaßnahmen für türkische und israelische Einrichtungen 21.2.20

Konstanz (ots)

Nach den Anschlägen in Hanau hat das Polizeipräsidium Konstanz die Polizeireviere in den Landkreisen Konstanz, Tuttlingen, Rottweil und dem Schwarzwald-Baar-Kreis seit dem Wochenende mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen beauftragt. "Obwohl es derzeit keinerlei konkrete Gefährdungshinweise für türkische und israelische Einrichtungen in den Landkreisen gibt, gehen wir kein Sicherheitsrisiko ein", so Polizeivizepräsident Oskar Schreiber, der innerhalb des Präsidiums Konstanz auch Leiter des Führungs- und Einsatzstabes ist und die Sicherheitslage ständig überprüft. "Wir haben seit Freitag die Präsenz an den risikobehafteten Einrichtungen erhöht und uns mit den Verantwortlichen in Verbindung gesetzt", so Schreiber. Wie auch nach dem Anschlag im Oktober 2019 in Halle/Saale ist die Polizei bei derartigen Ereignissen besonders sensibilisiert und prüft sehr genau jegliche verdächtige Wahrnehmung in Zusammenhang mit Moscheen, Gebetsräumen und sonstigen Einrichtungen, bei denen ein konzentrierter Personenverkehr stattfindet. Sie bittet auch die Bevölkerung, verdächtige Hinweise sofort zu melden. Im Lagezentrum des Präsidiums Konstanz, bei dem alle Notrufe aus den vier Landkreisen eingehen, ist man rund um die Uhr auf die erhöhten Schutzmaßnahmen vorbereitet. Die angeordneten Maßnahmen sind mit anderen Sicherheitsbehörden und dem Landespolizeipräsidium abgestimmt und werden bis auf weiteres aufrechterhalten.

Hinweis: Mit seinen über 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trägt das Polizeipräsidium Konstanz Verantwortung für die Sicherheit der nahezu 780.000 Bürgerinnen und Bürger in den Landkreisen Konstanz, Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar. Rund 1.150 Beamtinnen und Beamte der Schutzpolizei sowie etwas über 210 Kriminalbeamtinnen und -beamte sorgen auf einer Fläche von 3.346 Quadratkilometern für ein hohes Maß an Sicherheit und Ordnung im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums. Damit ist das Regionalpräsidium mit seinem Führungs- und Einsatzstab, den Stabsstellen und dem Referat Prävention sowie seinen Direktionen und seiner Verwaltung für die zweitgrößte Fläche in Baden-Württemberg zuständig, koordiniert im rund um die Uhr besetzten Führungs- und Lagezentrum in Konstanz im Schnitt etwa 500 Einsätze pro Tag und bearbeitet präsidiumsweit rund 47.000 Straftaten und 25.000 Verkehrsunfälle im Jahr. Weitere Informationen unter https://ppkonstanz.polizei-bw.de/

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell