Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg)Unbekannter schlägt Autoscheibe ein 23.2.20, 13-17 Uhr

Schramberg-Sulgen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag zwischen 13 und 17 Uhr an einem weißen VW Caddy, der auf einem Parkplatz im Weidenweg abgestellt war, die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Auto wurde aber offensichtlich nichts gestohlen. Den Schaden an dem Auto schätzt die Polizei auf 500 Euro. Sie bittet um Zeugenhinweise unter 07422 2701-0.

