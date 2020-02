Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Ausgelöster Brandmelder im Haus der Betreuung und Pflege in der Spittelstraße entpuppt sich als Fehlalarm

VS-Schwenningen (ots)

Ein am Sonntagabend im Haus der Betreuung und Pflege in der Spittelstraße ausgelöster Brandmeldealarm hat sich bei der näheren Überprüfung als Fehlalarm herausgestellt. Zunächst rückte die Schwenninger Wehr zusammen mit der Polizei zu dem um kurz nach 19.20 Uhr gemeldeten vermeintlichen Brand aus. Schnell stellte sich heraus, dass es kein Feuer gab. Vermutlich hatte ein vorausgegangener Wasserschaden an der Brandmeldeanlage einen Defekt verursacht, der dann schließlich zum Fehlalarm führte. Die eingesetzten Kräfte konnten nach der Überprüfung wieder abrücken.

