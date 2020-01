Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier LKWs - beide LKW Fahrer leicht verletzt

Wirges/BAB3 (ots)

Die beiden unfallbeteiligten LKW befuhren den rechten Fahrstreifen der BAB 48 aus Richtung Trier kommend in Richtung A3 Fahrtrichtung Frankfurt. Im Ast des Zubringers zur BAB 3 musste der erste LKW verkehrsbedingt (Rückstau) abbremsen, der dahinter befindliche LKW erkannte dies zu spät, versuchte noch nach links auszuweichen und konnte letztlich einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er prallte seitlich mit dem Führerhaus auf den Auflieger und kam seitlich neben diesem zum Stehen. Durch den Unfall wurde der Fahrer des stehenden LKWs leicht verletzt, der Unfallverursacher erlitt einen Schock. Beide wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Zubringer zur A 3 war für die Dauer der Bergung etwa 1 Stunde voll gesperrt. Es erfolgte eine Ableitung des Verkehrs in Richtung Köln.

