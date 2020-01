Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall Bundesautobahn 3 Anschlussstelle Neustadt (Wied)

PASt Montabaur: Neustadt (Wied) (ots)

Ein 52 jähriger Fahrer eines Personenkraftwagens befuhr die Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln. In einer Linkskurve, unmittelbar vor der Anschlussstelle Neustadt (Wied), kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dort befindlichen Schutzplanke. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug abgewiesen und blieb letztlich auf dem linken Fahrstreifen der A3 stehen. Am Fahrzeug und der Schutzplanke entstand Sachschaden, verletzt wurde zum Glück niemand. Aus dem Motorraum liefen Betriebsmittel aus. Diese wurden durch die alarmierte Feuerwehr aus Neustadt (Wied) aufgenommen und abgestreut. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung musste die Autobahn in Fahrtrichtung Köln für ca. 20 Minuten voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von ca. einem Kilometer.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Montabaur



Telefon: 02602 9327 0

www.polizei.rlp.de/vd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell