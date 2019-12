Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Leiselheim - Kontrolle in der Winzerstraße

Worms (ots)

Am gestrigen Dienstag, 17.12.2019, haben zwischen 13:00 Uhr und 14:15 Uhr Beamte der Polizei Worms die neue Einbahnstraßenregelung in der Winzerstraße aufgrund von Beschwerden von Bürgerinnen und Bürger kontrolliert. Im genannten Zeitraum wurden insgesamt zwei Verstöße durch PKW-Fahrer festgestellt, die jeweils mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 25 Euro geahndet wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-118

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell