Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Zwölfjähriger Schüler an Bushaltestelle verletzt

Worms (ots)

Ein zwölfjähriger Schüler wurde am gestrigen Donnerstag, um 13:30 Uhr an der Bushaltestelle der IGS Nelly-Sachs-Gesamtschule in der Neubachstraße beim Einfahren des Schulbusses verletzt. Der Junge wartete an der Bushaltestelle, als der Bus in Schrittgeschwindigkeit an die Haltestelle heranfuhr. Wie Zeugen berichteten, griff der Schüler nach dem Haltegriff an der hinteren Zugangstür des noch fahrenden Busses, verlor das Gleichgewicht und stürzte. Dabei wurde er am rechten Unterschenkel vom Bus erfasst und verletzt. Zur weiteren Untersuchung kam der Junge ins Klinikum.

