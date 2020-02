Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Beide Seiten eines Autos zerkratzt - mehrere tausend Euro Schaden

VS-Villingen (ots)

Gleich mehrere tausend Euro Sachschaden durch das Zerkratzen des Fahrzeuglacks hat ein unbekannter Täter am vergangenen Wochenende, im Zeitraum zwischen Freitag, 23.30 Uhr, und Samstag, 11.00 Uhr, an einem im Schanzenweg abgestellten Audi angerichtet. Der Unbekannte machte sich mit einem spitzen Gegenstand an beiden Seiten des geparkten Wagens zu schaffen und zerkratzte den Lack. Die Polizei Villingen (07721 601-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise entgegen.

