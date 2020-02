Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 24.02.2020 Festnahme nach Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft

Konstanz (ots)

Die Auslösung des Einbruchsalarms in der Filiale eines Lebensmitteldiscounters in der Max-Stromeyer-Straße führte in der Nacht zum Freitag gegen 03.00 Uhr zur Festnahme eines 21-jährigen, gambischen Staatsangehörigen am Tatort.

Der 21-jährige Tatverdächtige war den bisherigen Erkenntnissen zufolge auf ein Vordach geklettert und im ersten Obergeschoß des Gebäudes gewaltsam mit Diebstahlsabsicht in die Betriebsräume der Filiale des Lebensmittelmarktes eingestiegen.

Durch die schnelle Anfahrt und die Umstellung des Tatobjekts durch mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Konstanz mit Unterstützung von im Stadtgebiet verfügbaren Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Einsatz und der Bundespolizeiinspektion Konstanz wurde die Flucht des Tatverdächtigen vereitelt. Der 21-Jährige wurde im Rahmen der Durchsuchung des Gebäudes am Tatort versteckt angetroffen und festgenommen.

Die noch am Freitag im Verlauf des Tages durchgeführten Ermittlungen des Polizeireviers Konstanz führten zum Ergebnis, dass der festgenommene Tatverdächtige mit weiteren Einbrüchen in Verkaufsgeschäfte in Verbindung stehen dürfte. Die Straftatenserie im Stadtgebiet begann Anfang Dezember 2019. Die Ermittlungen des Polizeireviers Konstanz dauern hierzu an.

Der 21-Jährige wurde noch am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Konstanz vorgeführt. Das Amtsgericht Konstanz erließ den beantragten Haftbefehl. Der Tatverdächtige wurde in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft genommen.

