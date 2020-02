Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen) Scheibe an einem Auto eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Bräunlingen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, etwa 12 Uhr, hat ein unbekannter Täter an einem in der Sommergasse nahe dem Stadttor abgestellten VW Polo die Frontscheibe eingeschlagen. Durch die Tat entstand an dem Auto rund 1500 Euro Schaden. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) entgegen.

