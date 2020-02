Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Außenspiegel eines geparkten Autos in der Holzstraße mutwillig abgeschlagen

VS-Schwenningen (ots)

Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag oder auch in den Vormittagsstunden des Sonntags hat ein unbekannter Täter in der Holzstraße an einem dort abgestellten Fiat Tipo mutwillig den rechten Außenspiegel abgeschlagen und so rund 300 Euro Sachschaden an dem Auto verursacht. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zum Täter.

