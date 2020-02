Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrerin in Stresssituation fährt verkehrsregelnde Polizeibeamtin um

VS-Schwenningen (ots)

Eine offensichtlich in einer Stresssituation befindliche Autofahrerin hat am Sonntagnachmittag eine Polizeibeamtin umgefahren, welche während eines Fastnachtsumzuges zur Verkehrsregelung an der Kreuzung der Sängerstraße mit der Villinger Straße eingeteilt war. Bei dem Unfall wurde die Polizeibeamtin nicht unerheblich verletzt und musste im Schwarzwald-Baar Klinikum behandelt werden.

Aufgrund des um 14 Uhr begonnen Fastnachtsumzuges musste der weitere Verlauf der Villinger Straße ab der Kreuzung Sängerstraße gesperrt werden. Entsprechende Umleitungsbeschilderungen waren weit vor der Umzugsstrecke aufgestellt. Zum Zwecke der Vollsperrung und Information nahender Verkehrsteilnehmer stand eine 28-jährige Polizeibeamtin auf der genannten Kreuzung.

Gegen 14.30 Uhr näherte sich eine 33-jährige Autofahrerin mit einem mit zwei lärmenden Kleinkindern (Zwillinge im Alter von zwei Jahren) und einer behinderten Person auf dem Beifahrersitz voll besetzten Wagen des Typs Seat Altea auf der Villinger Straße der gesperrten Kreuzung. Verärgert über die Sperrung deutete die Frau der Polizeibeamtin an, dass sie lediglich einen kurzen Weg bis zur nächsten Abzweigung in die Villinger Straße einfahren wolle. Nachdem ihr dies verwehrt wurde, bog die Frau in die Sängerstraße ab, um dort den Wagen in einer etwa 20 Meter entfernten Parkbucht abzustellen. Hierbei kam es zu einem Streifvorgang zwischen dem Seat und der Polizeibeamtin, wobei die Beamtin ein Stück vom Auto mitgezogen wurde und dann zu Boden stürzte. Aufgrund des Lärms der Kinder und der für die Frau stressigen Gesamtsituation hatte die 33-jährige Autofahrerin davon nichts mitbekommen und setzte den beabsichtigten Parkvorgang in der Sängerstraße fort. Bei dem Unfall zog sich die Beamtin mehrere Prellungen und Zerrungen zu und musst mit einem eintreffenden Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell