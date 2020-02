Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Wahlwies) Farbschmierereien während des "Stierballs" an einem Toilettenwagen - Polizei bittet um Hinweise zu vermutlich zwei männlichen Tätern

Stockach-Wahlwies (ots)

Wie der Polizei nachträglich zur Anzeige gebracht wurde, ist es bereits am Freitagabend, etwa gegen 23.45 Uhr, während des "Stierballs" an einem Toilettenwagen der Stierzunft, welcher im Bereich der Rossberghalle in Wahlwies aufgestellt war, zu Farbschmierereien vermutlich durch zwei derzeit noch unbekannten Tätern gekommen. An dem Wagen wurde durch einen der beiden Täter das Wort "Bato" in großen Lettern aufgesprüht. Im Inneren des Toilettenwagens sprühte der Unbekannte ein Hakenkreuz auf die Wagenwand. Während sich der eine Täter mit Farbe an dem Wagen zu schaffen machte, stand ein zweiter Täter "Schmiere". Beide Personen wurden von einer Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet.

Bei dem Haupttäter handelt es sich um eine kräftige, etwa 180 Zentimeter große Person mit kurzen, braunen Haaren und langen Koteletten oder eventuell auch einem Bart. Diese Person trug links einen Ohrring und war vermutlich mit einem Bärenkostüm, einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Schildmütze bekleidet. Der vermeintlich junge Mann trug eine dunkle Umhängetasche bei sich.

Bei dem zweiten Täter - demjenigen, der "Schmiere" stand - handelt es sich um eine etwa 170 Zentimeter große Person mit hellbraunen Haaren und einem Oberlippenbart, bekleidet mit blauer Latzhose, einem gelben Pullover und einer Schirmmütze.

Hinweise zu den beiden beschriebenen Personen nimmt die Polizei Stockach (07771 9391-0) entgegen.

