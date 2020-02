Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck, Bundestraße 311) Fahrer eines schwarzen BMWs verursacht während eines Überholvorgangs einen Unfall und flüchtet anschließend in Fahrtrichtung Tuttlingen - Polizei bittet um Hinweise

Neuhausen ob Eck, Bundestraße 311 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, welcher ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines älteren, schwarzen BMWs mit BL-Kennzeichen am Samstagmittag, gegen 12.25 Uhr, bei Neuhausen ob Eck auf der Bundesstraße 311 verursacht hat und dann geflüchtet ist, sucht die Polizei Tuttlingen Zeugen.

Der Fahrer des schwarzen BMWs befand sich in einer Fahrzeugkolonne hinter einem Lastwagen, die am Samstagmittag auf der B 311 - von Messkirch kommend - in Richtung Tuttlingen fuhr. Etwa auf Höhe der Abzweigung Neuhausen ob Eck überholte ein Fahrer eines blauen Polos die Fahrzeugkolonne und auch den älteren BMW mit BL-Kennzeichen. Als sich der Polo schon fast auf Höhe des schwarzen BMWs befand, zog dessen Fahrer plötzlich nach links, um seinerseits zu überholen. Hierbei kam es zu einem Streifvorgang zwischen dem BMW und dem Polo, in dessen Folge der Polo nach links von der Fahrbahn abkam und dort beschädigt stehen blieb. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ohne sich um den verursachten Unfall zu kümmern, beschleunigte der derzeit noch unbekannte Fahrer des schwarzen BMWs stark und flüchtete auf der B 311 in Richtung Tuttlingen. Da zunächst von Verletzten auszugehen war, traf an der Unfallstelle vorsorglich eine DRK-Rettungswagenbesatzung ein, wurde jedoch nicht benötigt.

Nun ermittelt die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise zu dem Verursacher im schwarzen BMW.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell