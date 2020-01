Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald/ Auggen: Täterfestnahme nach Diebstahl aus Wohnung - Hausbewohner überraschen Einbrecher

Freiburg (ots)

Am 11.01.2020, um 16:30 Uhr, wurde der Polizei die Festnahme eines Tatverdächtigen gemeldet.

Kurz zuvor waren die Bewohner eines Anwesens in der Auggener Hauptstraße heimgekehrt und hatten den Eindringling auf frischer Tat ertappt. Dieser setzte sofort sein mitgeführtes Pfefferspray gegen die Hausbewohner ein, der Mann und seine beiden Söhne konnten den Täter jedoch geistesgegenwärtig überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizeistreifen des Polizeireviers Müllheim festhalten. Glücklicherweise trugen sie keine schweren Verletzungen durch die Festnahme und den Einsatz des Pfeffersprays davon.

Der 47-jährige Mann deutscher Staatsangehörigkeit war bereits mehrfach im Bereich von Betäubungsmitteldelikten und Eigentumskriminalität in Erscheinung getreten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am 12.01.2020 dem Haftrichter vorgeführt, welcher den Haftbefehl in Vollzug setzte.

