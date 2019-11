Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Ermittlungen nach Diebstahl aufgenommen + Einbruch in Geschäft an der Hauptstraße + Keine Verletzten bei Unfall + 81-Jährige verunfallt aus unklarer Ursache + 17.000EUR Sachschaden durch Unfall

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Ermittlungen nach Diebstahl aufgenommen

Kirchlinteln/Armsen. Unbekannte Täter stahlen bereits zwischen vergangenem Montagabend, 04.11.2019, und Freitagvormittag aus einem Schuppen in der Armsener Dorfstraße Teile eines Schleppers. Der Sachschaden dürfte nach ersten Erkenntnissen im vierstelligen Bereich liegen. Mögliche Zeuge, die in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Umstände in der Nähe beobachtet haben, werden unter 04236/1480 um Hinweise an die Polizei in Kirchlinteln gebeten.

Einbruch in Geschäft an der Hauptstraße

Kirchlinteln. Zwischen dem frühen Freitagabend und Montagvormittag brachen unbekannte Täter in ein Pokal- und Gravurgeschäft in der Hauptstraße ein. Nachdem sie gewaltsam durch ein Fenster in das Geschäft gelangt waren, durchsuchten sie die Räume nach möglicher Beute. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie wenige Medaillen mit sich und flüchteten unerkannt. Der genaue Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe beobachtet haben, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei in Verden gebeten.

Versuchter Einbruch

Thedinghausen. Unbekannte Täter versuchten am Sonntagabend zwischen 20:30 Uhr und 23:00 Uhr, die Haustür eines Einfamilienhauses im Rotdornring aufzuhebeln. Aus bislang unklarer Ursache ließen sie von der weiteren Tat ab und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden liegt dennoch im dreistelligen Bereich. Mögliche Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter 042402/9960 um Hinweise an die Polizei in Achim gebeten.

Keine Verletzten bei Unfall

Verden. In der Carl-Hesse-Straße, Ecke Lindhooper Straße entstand bei einem Unfall zwischen zwei Pkw am Montagabend ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Eine 54-Jährige in einem Ford übersah bei der Fahrt von der Carl-Hesse-Straße in die Lindhooper Straße einen VW eines 55-jährigen Fahrers, der bevorrechtigt war, sodass die beiden Fahrzeuge zusammenstießen. Der Ford musste aufgrund des Schadensausmaßes abgeschleppt werden. Verletzt hatte sich nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise niemand bei dem Geschehen.

81-Jährige verunfallt aus unklarer Ursache

Achim. Eine 81-jährige Fahrerin eines Peugeot verunfallte aus bislang unklarer Ursache am Montagnachmittag in der Friedrichstraße. Zunächst prallte sie gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW, anschließend verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und fuhr über einer flache Steinmauer bevor sie in einer Hecke zum Stehen kam. Der Pkw musste anschließend abgeschleppt werden. Wegen ausgelaufener Stoffe aus dem Pkw, war zudem die Untere Wasserbehörde vor Ort im Einsatz. Die 81-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Nach Reifendiebstahl Zeugen gesucht

Ritterhude. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen montierten unbekannte Täter Reifen und Felgen von einem Opel auf einem Ausstellungsgelände in der Straße "An der Ihle". Anschließend gelang ihnen die Flucht. Sie verursachten insgesamt einen Sachschaden im vierstelligen Wert. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe wahrgenommen haben, werden unter 04292/990760 um Hinweise an die Polizei in Ritterhude gebeten.

Einbruch in Gaststätte

Worpswede. Am Montag zwischen kurz nach Mitternacht und dem Vormittag brachen unbekannte Täter durch Beschädigen einer Notausgangstür in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße ein. Auf der Suche nach geeigneter Beute nahmen die Täter Bargeld an sich und flüchteten anschließend. Sie hinterließen einen Sachschaden im dreistelligen Wert. Die Polizei Osterholz bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter 04791/3070 um Hinweise.

17.000EUR Sachschaden durch Unfall

Osterholz-Scharmbeck. Am Montagmittag prallten zwei Pkw bei einem Unfall in der Straße Feldhorst, Ecke Schierhorster Weg aufeinander. Zwar entstand ein Sachschaden von etwa 17.000EUR, verletzt hatte sich nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch glücklicherweise niemand. Ein 70-jähriger Fahrer eines Honda fuhr aus dem Schierhorster Weg auf die Straße "Feldhorst" gefahren, obwohl eine 51-jährige Fahrerin eines Fiat bereits auf der "Feldhorst" fuhr. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf hat die Polizei Osterholz aufgenommen. Beide Pkw mussten später abgeschleppt werden.

Pkw prallt gegen Baum

Schwanewede. Ein 35-jähriger Fahrer eines Skoda kam am späten Montagnachmittag auf der Leuchtenburger Straße in Fahrtrichtung Leuchtenburg aus unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen einen Baum im Seitenraum und musste anschließend abgeschleppt werden. Der 35-Jährige zog sich nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise keine Verletzungen zu. Der Sachschaden wird derzeit auf 5.000EUR beziffert.

