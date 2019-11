POL-VER: Einbruch in Einfamilienhaus + Autofahrt beendet: Unter Alkoholeinfluss am Steuer + 21-Jährige Ursache auf Autobahn verunfallt + Nach Raub bittet Polizei um Hinweise

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Einfamilienhaus

Oyten. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstagmittag und dem frühen Sonntagabend in ein Einfamilienhaus in der Elbestraße ein. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter eine Tür des Hauses auf, durchsuchten die Räume nach Diebesgut und flüchteten unter anderem mit Schmuck. Sie hinterließen insgesamt einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen nach den unbekannten Einbrechern umgehend aufgenommen. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe gebeten.

Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Verden. An einer Bushaltestelle in der Straße "Trift" kam es zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag zu Sachbeschädigungen mit einem Gesamtschaden im vierstelligen Bereich. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen beobachtet haben oder Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden unter 04231/8060 um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Verden gebeten.

Autofahrt beendet: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Langwedel. Am frühem Sonntagmorgen kontrollierten Beamte der Autobahnwache in Langwedel einen 48-jährigen Fahrer eines Audi A6 auf dem Gelände der Raststätte Goldbach, nachdem er zuvor durch eine unsichere Fahrweise und das Missachten eines Verkehrsschildes aufgefallen war. Während der Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen hatte. Ein Atemalkoholtest am sogenannten mobilem Alkomaten ergab einen Wert von 2,45 Promille Alkohol in der Atemluft. Um den Wert genau festzustellen, wurde dem 48-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde außerdem die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel einbehalten. Die Beamte leiteten zudem Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

21-Jährige auf Autobahn verunfallt

Kirchlinteln/A27. Bei einem Unfall kurz hinter der Anschlussstelle Verden-Ost in Fahrtrichtung Hannover verletzten sich am Samstagnachmittag nach ersten Erkenntnissen drei Personen leicht. Ein Opel musste anschließend abgeschleppt werden. Eine 21-jährige Fahrerin des Opel kam aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte dadurch in die Mittelschutzplanke. Anschließend schleuderte der Pkw nach rechts und kollidierte mit einem Ford Transit eines 63-Jährigen, bevor der Opel im Grünstreifen zunächst einen Baum überfuhr und anschließend dort zum Stehen kam. Bei den drei leichtverletzten Personen handelt es sich um die 21-jährige Fahrerin des Opel und zwei weitere Insassen im Alter von 22 und 42 Jahren. Der gesamte Sachschaden wird derzeit auf 6.000EUR beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Nach Raub bittet Polizei um Hinweise

Schwanewede. Nach einem Angriff auf einen 20-Jährigen am späten Sonntagnachmittag in der Straße "In den Kiefern" ermittelt die Polizei Osterholz nun gegen zwei mutmaßliche Täter im Alter von 17 und 19 Jahren. Der 20-Jährige soll nach ersten Ermittlungen durch mindestens einen der beiden Täter attackiert worden sein. Anschließend sollen die Täter versucht haben, an Wertgegenstände des 20-Jährigen zu gelangen, bis ein 31-jähriger Zeuge eingriff. Die beiden Täter flüchteten, konnten jedoch im weiteren Verlauf durch Beamte der Polizei Osterholz gestellt werden. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Auch der Hintergrund der Tat ist bislang unbekannt. Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen nach ersten Erkenntnissen mit mindestens leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Beamten der Polizei Osterholz bitten mögliche Zeugen unter 04791/3070 um Hinweise auf das Geschehen und den genauen Ablauf vor Ort.

Einbruch in Einfamilienhaus

Schwanewede. Zwischen dem Samstagabend gegen 18:00 Uhr und Sonntagnachmittag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Wiesenweg ein. Sie durchsuchten die Räume nach möglicher Beute und konnten anschließend unerkannt flüchten. Ob sie etwas gestohlen haben, wird derzeit geprüft. Der Sachschaden liegt dennoch bereits bei mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei in Osterholz- Scharmbeck gebeten.

