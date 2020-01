Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein - Fahrzeug steht in Flammen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 14.01.2020 gegen 02:00 Uhr, wurde der Polizei ein brennendes Fahrzeug im Grüngärtenweg mittgeteilt. Bei der sofortigen Überprüfung der Örtlichkeit durch Beamte des Polizeireviers Breisach konnte ein brennendes Fahrzeug festgestellt werden, welches sich im weiteren Verlauf durch den Brand in Bewegung setzte und schließlich über die Gegenfahrbahn rollte, ehe es an einer Mauer zum Stillstand kam. Durch eine sofortige Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr Breisach, welche mit 10 Mann vertreten war, konnte das Fahrzeug schließlich gelöscht werden. Die Brandursache ist bislang ungeklärt, die Ermittlungen diesbezüglich wurden vom Polizeirevier Breisach aufgenommen. Zeugen welche Wahrnehmungen in Bezug auf den Fahrzeugbrand gemacht haben oder Hinweise zum Geschehen geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer: 07667-91170 in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell