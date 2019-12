Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

-- Friedrichshafen

Fußgänger von Pkw erfasst

Ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten überquerte ein 50-jähriger Fußgänger am heutigen Donnerstagmorgen gegen 08 Uhr die Berger Straße und wurde von einem Pkw erfasst. Der Fußgänger, der kurz vor der Einmündung Schmalholzstraße zwischen den im Stau stehenden Fahrzeugen hindurch ging, betrat den Fahrstreifen in Richtung Markdorf, den eine 48-jährige Hyndai-Fahrerin befuhr. Aufgrund Dunkelheit und Regen erkannte sie den dunkel gekleideten Fußgänger zu spät und konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Mann wurde nahezu mittig von der Fahrzeugfront erfasst, über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe und anschließend auf den Gehweg geschleudert. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Fußgänger in ein Krankenhaus.

Meckenbeuren

Unfallflucht

Um eine Kollision mit einem rückwärtsfahrenden Pkw zu verhindern, kam am Mittwoch gegen 21.15 Uhr an der Einmündung Brückenstraße / Am Flugplatz beim Ausweichen ein 66-jähriger Opel-Lenker nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die dortige Leitplanke und beschädigte zudem eine am Straßenrand stehende Laterne. Der unbekannte rückwärtsfahrende Pkw-Lenker fuhr unbeirrt davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Personen, die Hinweise zu dem Rückwärtsfahrer geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen, 07541/701-0, zu informieren.

Owingen

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch gegen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr in der Gartenstraße einen auf dem Parkplatz "Kinderhaus St. Nikolaus" abgestellten VW Passat und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, in Verbindung zu setzen.

Markdorf

Verkehrsunfall

Mehrere hundert Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Donnerstag gegen 1 Uhr in der Riedheimer Straße ereignet hat. Ein 57-jähriger Mercedes-Benz-Lenker befuhr die Riedheimer Straße in Richtung Friedrichshafen. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen drei auf einer Verkehrsinsel stehende Verkehrsschilder. Beim Befahren der Insel riss die Ölwanne auf, weshalb die Freiwillige Feuerwehr Markdorf das auslaufende Öl abstreuen musste. Der Mercedes-Benz, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

L 201 / Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein 23-jähriger Dacia-Lenker fuhr am Mittwoch gegen 12.45 Uhr auf der L 201 im Bereich der Auffahrt zur B 31 auf das Heck eines weißen Transporters, dessen Fahrer stark abgebremst hatte. Nach dem Aufprall fuhr dieser weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Da am Dacia Kühlflüssigkeit auslief, wurde der Pkw abgeschleppt. Personen, die Hinweise zu dem weißen Transporter oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, in Verbindung zu setzen.

