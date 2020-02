Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter entwendet Bargeld aus unverschlossenen Autos (22.02.2020)

Konstanz (ots)

Aus zwei unverschlossenen Fahrzeugen, die im Zeitraum von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, 13 Uhr, in einer Tiefgarage in der Clara-Schumann-Straße abgestellt waren, entwendete ein unbekannter Täter Bargeld, Brillen, einen Schlüssel und eine Taschenlampe im Wert von mehreren hundert Euro. Eine Zeugin beobachtete am Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr in die Tiefgarage einen unbekannten Mann, den sie wie folgt beschreiben kann: 25-30 Jahre alt, 180-185 cm groß, schlank, hellbraune, kurze Haare und fliehende Stirn. Der Mann soll bekleidet gewesen sein mit einer blauen Jeans und einer Winterjacke. Zudem soll er einen Rucksack dabei gehabt haben. Personen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

