Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - zweiter Nachtrag zu "Verkehrsunfall mit einer verletzten Person"

Ahaus (ots)

Weitere Zeugen sucht die Polizei für einen schweren Verkehrsunfall, zu dem es, wie bereits berichtet, am Montagabend auf der Bahnhofstraße in Ahaus gekommen war. Ein 86-jähriger Fußgänger aus Ahaus war im Bereich einer Eisdiele von einem herannahenden PKW erfasst worden, der die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Heek befahren hatte. Wer das Unfallgeschehen gesehen hat, wendet sich bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel (02561) 9260.

