Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Vandalismus an Grundschule

Borken (ots)

Ihr Unwesen getrieben haben Unbekannte auf dem Schulgelände der Montessori Grundschule an der Straße An der Aa in Borken. Die Täter demolierten ein abgestelltes Fahrrad, rissen getöpferte Schalen von einer Außenwand und beschädigten eine Dachrinne. Die Tat ereignete sich am Samstag in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 17.00 Uhr.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Borken entgegen: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell