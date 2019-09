PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nachtrag zur Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 15.09.2019

Limburg (ots)

Wahrnehmung eines schussähnlichen Geräusches

Ereignisort: 35789 Weilmünster-Wolfenhausen, Grabenstraße Ereigniszeit: Sonntag, 15.09.2019, 13:35 Uhr

Am Mittag des 15.09.2019 wurde durch Anwohner der Grabenstraße in Weilmünster-Wolfenhausen ein schussähnliches Geräusch wahrgenommen. In der Folge kam es vor Ort zu einem Polizeieinsatz mit starken Kräften. Ein 38jähriger Anwohner wurde wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz widerstandslos festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

