Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auto in Brand gesetzt

Gronau (ots)

Die Eigentümerin eines schwarz lackierten BMW Mini erstattete am 29.10.2019 bei der Polizei Gronau eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an ihrem Fahrzeug. Polizeiliche Ermittlungen ergaben jetzt, dass unbekannte Täter vorsätzlich den linken Vorderreifen des Autos in Brand gesetzt haben. Der Wagen stand auf einem öffentlichen Parkplatz an der Poststraße in Gronau. Die Tatzeit lässt sich eingrenzen auf den Zeitraum zwischen Montag, 28.10.2019, 17.00 Uhr, und Dienstag, 29.10.2019, 14.30 Uhr. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise an das Kriminalkommissariat Gronau: Tel. (02562) 9260.

