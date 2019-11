Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Unfall

Eine Leichtverletzte

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 59-jähriger Radfahrer am Montag bei einem Verkehrsunfall in Gescher erlitten. Eine 26-jährige Gescheranerin fuhr gegen 17.45 Uhr mit ihrem Pkw in den Kreisverkehr Westfalenring aus Richtung Hofstraße kommend und übersah hierbei den Radfahrer, der sich bereits im Kreisel befand und diesen zum Westfalenring hin verlassen wollte. Der entstandene Sachschaden liegt etwa bei 1.000 Euro.

