Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfall

Verletzter Fußgänger

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 45-jähriger Fußgänger am Montag bei einem Verkehrsunfall in Gronau erlitten. Der Gronauer war gegen 19.45 Uhr auf dem Gehweg der Losserstraße stadteinwärts unterwegs. Eine 26-jährige Autofahrerin, ebenfalls aus Gronau, befuhr die Schwarzenbergstraße und bog nach rechts in die Losserstraße ab. Hierbei übersah die Fahrerin den Fußgänger und es kam zur Kollision. Kräfte des Rettungsdienstes brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

