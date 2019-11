Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in die Shopping Arkaden

Bocholt (ots)

In der Nacht zu Dienstag hebelten unbekannte Täter eine Ausgangstür der Arkaden auf und gelangten somit ins Innere des Einkaufszentrums. Von dort brachen die Täter in ein Bekleidungsgeschäft ein und entwendeten eine Ladenkasse. Nach derzeitigem Ermittlungsstand können keine Angaben zur Höhe der Tatbeute gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat Bocholt zu wenden: Tel. (02871) 2990.

