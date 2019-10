PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg am So., 06.10.2019

Limburg (ots)

Für den Bereich der PSt. Limburg

Versuchter Einbruch in Baumarkt Tatort: Bad Camberg Tatzeit: So., 06.10.2019, gg. 01:38 Nach ausgelöstem Alarmeingang bei einem Sicherheitsunternehmen erfolgte das unverzügliche Abprüfen der Ursache bei einem Baumarkt in Bad Camberg. Es wurde festgestellt, dass unbekannte Täter versucht hatten in den Baumarkt einzubrechen. Bei dem Vorhaben wurde allerdings die installierte Alarmanlage ausgelöst. Der oder die Täter ließen daher offenbar von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt vom Tatort. Der Sachschaden und die damit verbundene Instandsetzung des Einbruchversuchs, wird auf ca. 2000.oo EUR beziffert.

Kirmes in Niederselters forderte polizeiliche Einsätze

In der Nacht von Samstag auf Sonntag musste die Limburger Polizei gleich dreimal zur Veranstaltung der Kirmes in Niederselters. Gegen Mitternacht kam es zu einer Körperverletzungshandlung eines Mannes gegen einen 23.-jährigen Kirmesbesucher. Nach wohl vorausgegangenem Streit stieß der bislang unbekannte Täter mit seinem Kopf fest gegen den Oberkörper des Geschädigten. Die Polizei wurde zur Anzeigenaufnahme hinzugezogen und der Geschädigte wurde durch Rettungssanitäter in das Krankenhaus zur ambulanten Versorgung verbracht.

Gegen 01:40 h wurde dann ein 30.-jähriger Mann aus Villmar aggressiv gegenüber anderen Kirmesgästen und schlug auf andere ein. Die eingesetzte Security der Kirmes musste einschreiten um den Mann zu bändigen. Dabei kam es zu weiteren Körperverletzungsdelikten zum Nachteil des Sicherheitsdienstes. Der Täter wurde bis zum Eintreffen der Polizei durch die Security festgehalten und dann für die Strafanzeigen an die Polizei überstellt.

Offenbar war es der exzessive Genuss des Alkohols, der gegen 04:45 h einem jungen Mann auf der Kirmes vollkommen die Sinne raubte und ihn zum Randalierer werden ließen. Beste Worte aus seinem Umfeld, durch die Polizei und selbst von Familienangehörigen erwirkten nicht, dass er aggressives Handeln einstellte. Es war daher unerlässlich geworden den jungen Mann dem Gewahrsam der Polizei in Limburg zuzuführen. In der sog. "Ausnüchterungszelle" schlief der Randalierer dann seinen Rausch aus. Nach einigen Stunden der Ruhe konnte der junge Mann dann wieder in die Obhut seiner Familie überstellt werden.

Bei einer Verkehrskontrolle auf den An- und Zufahrtstraßen zur Kirmes Niederselters wurde nach Mitternacht eine Dame mit ihrem PKW angehalten. Die Überprüfung der Fahrerin ergab eine deutliche Alkoholisierung. Dies hatte die Anordnung der Blutentnahme und die Sicherstellung der Fahrerlaubnis zu Folge.

Eine weitere Ungeeignetheit zum Führen von Fahrzeugen stellte dann die Besatzung eines anderen Streifenwagens auf der Rückfahrt zur Dienststelle fest. In Limburg-Ahlbach konnte der 20.-jährige Fahrer eines PKW angehalten und überprüft werden. Dabei ergaben sich deutliche Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Auch hier erfolgte die Anordnung der Blutentnahme, welche führerscheinrechtliche Konsequenzen haben dürfte.

Für den Bereich der PSt. Weilburg

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Unfallort: 35789 Weilmünster, Weilstraße Unfallzeit: Samstag, 05.10.2019, 21:10 Uhr Unfallhergang: Die 21-jährige Fahrerin einer Mercedes A-Klasse befuhr die Weilstraße in Weilmünster in Richtung Ortskern Weilmünster. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr sie auf einen ordnungsgemäß geparkten Opel Astra auf. Der Opel wurde dabei ca. 10 Meter verschoben. Die Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenssumme beträgt rund 7000EUR.

