Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Schule

Borken (ots)

Durch Aufhebeln der Haupteingangstür hat sich ein unbekannter Täter am frühen Dienstagmorgen gewaltsam Zugang zu einer Schule an der Jahnstraße in Borken verschafft. Auf seiner Suche nach Beute brach er im Inneren weitere Türen auf. Ein Zeuge beobachtete gegen 05.30 Uhr die Tat. Der Unbekannte flüchtete, als die Polizei eintraf. Ob etwas erbeutet wurde, kann nicht gesagt werden. Der Einbrecher richtete einen Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Borken entgegen: Tel. (02561) 9260.

