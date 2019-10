Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Streifenwagen auf Einsatzfahrt geramm

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend kam es zu einem schweren Unfall auf der Frankenthaler Straße - dabei wurde ein Streifenwagen stark beschädigt und zwei Beamte verletzt.

Auf einer Einsatzfahrt mit eingeschalteten Blaulicht und Martinshorn fuhren zwei Beamte des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen um 19:35 Uhr auf der Bundesstraße 44 in Richtung Mannheim-Waldhof. Im Kreuzungsbereich erkannte dies ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer zu spät und fuhr, von der Bürstadter Straße kommend, in den Kreuzungsbereich ein ohne dem Einsatzfahrzeug freie Bahn zu schaffen. Dabei kollidierte der Unfallverursacher mit dem Heck des Streifenwagens, der daraufhin ins Schleudern geriet und gegen die Leitplanke stieß. Bei dem Unfall wurden beide Beamte verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden 35.000 Euro am Streifenwagen, der abgeschleppt werden musste. Der 70-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, an seinem Auto entstand ein Schaden von mehr als 2.500 Euro. Die Beamten konnten den Dienst nicht fortsetzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell