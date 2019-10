Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Zeugen stoppen Flüchtigen nach Unfall

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend fuhr ein 42-Jähriger mit seinem Lkw auf der Sandhäuser Straße. Als er um 19:10 Uhr in den Bruchhäuser Weg abbog, übersah der Fahrer nicht nur ein Verkehrsschild, sondern auch zwei abgestellte Fahrräder - die wurden überrollt und dabei gänzlich zerstört. Aber auch der Außenspiegel eines geparkten Pkw blieb nicht unversehrt und wurde leicht beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr unterdessen weiter. Glücklicherweise beobachteten mehrere Zeugen den Unfall und nahmen sofort die Verfolgung auf. Nur 900 Meter entfernt stellten sie den Flüchtigen, indem sie diesen mit ihren Pkw "zuparkten" und alarmierten die Polizei. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch Beamten des Polizeireviers Heidelberg- Süd stellte diese Überreste der überfahrenen Fahrräder am Lkw fest. Der Fahrer muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort strafrechtlich verantworten. Es entstand ein Unfallschaden von insgesamt mehr als 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell