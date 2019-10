Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrer von Rad geschlagen und schwer verletzt - Zeugen dringend gesucht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Montagabend wurde ein Fahrradfahrer von einem unbekannten vom Rad geschlagen und dabei schwer verletzt - der Täter flüchtete.

Der 46-jährige Radler fuhr um 18:10 Uhr auf der Mannheimer Straße auf dem Fahrradweg in Richtung Cavaillonstraße als ihm ein unbekannter Täter plötzlich und unerwartet mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Radfahrer stürzte daraufhin und wurde schwer an der Schulter und seinem Knie verletzt. Der Täter verließ gleich daraufhin den Tatort, der Verletzte begab sich in ein Krankenhaus.

Die Beamten des Polizeireviers Weinheim haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 06201 10030 an die Ermittler zu wenden.

