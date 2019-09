Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Scharbeutz / Aufgebrochene Parkscheinautomaten

Lübeck (ots)

Offenbar wurden in der Nacht von Sonntag (08.09.) auf Montag vier Parkscheinautomaten in Scharbeutz aufgebrochen. Zwei Automaten stehen "An der Kammer/Wolfsschlucht" und zwei weitere im Bereich der Pönitzer Chaussee. Die Polizeistation in Scharbeutz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden unter der Rufnummer 04503-35720 erbeten.

