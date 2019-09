Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Scharbeutz / Aufmerksamer Nachbar vereitelt Flucht eines Handtaschendiebs

Lübeck (ots)

Am frühen Samstagabend (07.09.2019) kam es in Scharbeutz zu einem Handtaschendiebstahl. Der Dieb konnte durch einen Nachbarn verfolgt und festgenommen werden. Gegen 17.54 Uhr wurde eine Funkstreifenbesatzung der Polizeistation Timmendorfer Strand von der Einsatzleitstelle nach Scharbeutz gesandt, da dort ein flüchtiger Dieb von einem Zeugen verfolgt werden sollte. Am Einsatzort trafen die eingesetzten Beamten auf den Zeugen, der den Tatverdächtigen bereits festgenommen hatte. Es stellte sich heraus, dass dieser Zeuge ein Nachbar der geschädigten 71-jährigen Frau aus Scharbeutz und zudem Polizeibeamter ist. Er hatte beobachtet wie der 20-jährige Tatverdächtige eine Handtasche, die kurzzeitig vor der Haustür der Geschädigten stand, an sich nahm und damit weglief. Daraufhin nahm er die Verfolgung auf. Die Handtasche mit allen Wertgegenständen konnte vollständig an die Eigentümerin ausgehändigt werden.

Rückfragen bitte an:

Jarina Freericks

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell