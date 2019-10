Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Boxberg: Polizeibeamte mit Gegenstand beworfen - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Bei einer Fußstreife im Bereich der Emmertsgrundpassage wurden am Mittwochnachmittag zwei Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd aus einem Hochhaus mit einem Gegenstand beworfen. Um 14:15 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter ein Yo-Yo aus Hartplastik mit Metallkern aus auf die Uniformierten. Dabei verfehlte das Wurfgeschoss nur knapp den Kopf eines Beamten. Der Wurfgegenstand, der auf dem Boden zerbarst, wurde sichergestellt. Es wurden Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 06221 34180 an die Beamten zu wenden.

