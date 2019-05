Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Korrektur zur Sondermeldung des Polizeipräsidium Südosthessen

Offenbach (ots)

(hf) Die verstorbene Frau war nicht (wie um 21.56 Uhr gemeldet) 32 Jahre alt, sondern 44 Jahre alt. Wir bitten um Berücksichtigung. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei sind noch im Gange. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler nochmals um Hinweise: Wer hat das Geschehen in der Frankfurter Straße beobachtet? Wer hat das Abstellen des grauen Audis in der Klingsporstraße beobachtet und in diesem Zusammenhang Personen gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 8098-1234 entgegen.

Pressestelle Offenbach, 09.05.2019, Henry Faltin

