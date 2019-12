Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schwerpunktaktion gegen Wohnungseinbrüche

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Stuttgart werden am Mittwoch (18.12.2019) im Stadtgebiet Stuttgart unterwegs sein und die Bürgerinnen und Bürger rund um das Thema Einbruch und Einbruchschutz informieren. Die uniformierten Polizeibeamten suchen zwischen 09.30 Uhr und 15.00 Uhr das Gespräch, versuchen zu sensibilisieren und informieren. Neben Tipps über einfache Verhaltensweisen, die sich mühelos in den Alltag integrieren lassen, klären die Beamten auch auf, was im Falle eines Falles zu tun ist. Zusätzlich können sich die Bürgerinnen und Bürger zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr auf dem Marienplatz über technische Sicherungsmaßnahmen an Türen und Fenster informieren. Im Rahmen eines Informationsstandes zeigen Beamte des Referats Prävention an mitgebrachten Exponaten, welche Möglichkeiten es rund um das Thema Einbruchsschutz gibt.

Unabhängig von diesem Termin steht den Bürgerinnen und Bürgern die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle kostenlos und neutral zur Seite. Die vielen individuellen Lösungen technischer Sicherungsmöglichkeiten lassen sich dort unmittelbar vorführen und demonstrieren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle kommen nach vorheriger Absprache auch nach Hause und beraten "direkt am Objekt". Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle, Löwentorbogen 9A, 70376 Stuttgart, ist unter der Rufnummer +4971189901234 erreichbar. Informationen und Tipps zum Einbruchschutz sind auch im Internet unter www.k-einbruch.de abrufbar.

