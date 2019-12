Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrüche in Gaststätten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/ -Vaihingen (ots)

Bislang noch unbekannte Täter sind am Sonntag (15.12.2019) oder am Montag (16.12.2019) in zwei Gaststätten an der Katzenbachstraße und an der Helfferichstraße eingebrochen. Unbekannte gelangten zwischen 22.00 Uhr und 10.40 Uhr in eine Gaststätte an der Katzenbachstraße. Dort stahlen die Einbrecher Geld im Wert von mehreren Tausend Euro aus den Spieleautomaten. An der Helfferichstraße hebelten die Unbekannten am Sonntagabend zwischen 20.15 Uhr und 21.00 Uhr ein Fenster auf, gelangten so in die Gaststätte und durchwühlten mehrere Räume. Dabei stahlen die Einbrecher einen zweistelligen Geldbetrag. Gegen 01.30 Uhr brach in der Gaststätte an der Helfferichstraße ein Brand aus. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die Hinweise zur Tataufklärung geben können, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

