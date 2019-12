Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tannen gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag (15.12.2019) auf Montag (16.12.2019) Christbäume bei einem Verkaufstand an der Johannesstraße gestohlen und sind im Anschluss unerkannt geflüchtet. Die Diebe schnitten zwischen 18.30 Uhr und 7.40 Uhr eine Öffnung in den Zaun und erbeuteten insgesamt vier Bäume im Wert von rund 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

