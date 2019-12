Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Im Kreuzungsbereich kollidiert

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Eine 81 Jahre alte Honda-Fahrerin ist am Montag (16.12.2019) offenbar bei Rotlicht in eine Kreuzung gefahren und mit einem 56 Jahre alten Citroen-Fahrer kollidiert. Der 56-Jährige war gegen 14.10 Uhr in der Aldinger Straße in Richtung Aldingen unterwegs. Als er den Kreuzungsbereich mit seinem Fahrzeug überquerte, fuhr die 81-Jährige von der Mönchfeldstraße offenbar bei Rotlicht los und stieß gegen das querende Auto. Durch den Zusammenstoß prallte der Citroen gegen eine Ampel, der Honda kam auf den Bahngleisen zum Stehen. Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es, vor allem auch beim Bahnverkehr, zu Verkehrsbehinderungen.

