Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Drogenkontrollen

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Polizeibeamte haben anlässlich verschiedener Veranstaltungen in der Stuttgarter Innenstadt am Sonntagvormittag (15.12.2019) Drogenkontrollen durchgeführt. Im Umfeld zweier Diskotheken kontrollierten 25 Beamte zwischen 05.30 Uhr und 12.30 Uhr eine Vielzahl von Personen. Dabei stellten sie 46 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest und beschlagnahmten unter anderem Amphetamin, Kokain, Ecstasy-Tabletten und Marihuana. Gegen 08.40 Uhr kontrollierten die Beamten am Rotebühlplatz einen 40-jährigen Mann sowie seine 26 Jahre alte Begleiterin und fanden bei dem Mann knapp sechs Gramm Kokain, rund ein Gramm Amphetamin sowie eine geringe Menge Marihuana. In seiner Wohnung hatte der 40-Jährige weitere 8,4 Gramm Kokain. Er und seine Begleiterin, bei der die Beamten eine geringe Menge Rauschgift fanden, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Bei einem 20 Jahre alten Mann, den die Beamten gegen 08.45 Uhr an der Hauptstätter Straße kontrollierten, fanden die Beamten neben 33 Ecstasy-Tabletten und knapp einem halben Gramm Kokain auch 675 Euro mutmaßliches Dealergeld. Der tatverdächtige Italiener, der offenbar keinen festen Wohnsitz hat, wird im Laufe des Montags (16.12.2019) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell