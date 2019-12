Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (15.12.2019) drei vermeintliche Rauschgifthändler festgenommen, zwei weitere sind nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens erhärtete sich der Verdacht gegen die fünf Tatverdächtigen. Deshalb durchsuchten die Ermittler insgesamt vier Wohnungen in Stuttgart-Vaihingen, -Ost und -Sillenbuch. Die Beamten beschlagnahmten zirka 2,5 kg Marihuana, 600 g Kokain und 170 Ecstasy-Tabletten. Darüber hinaus fanden sie mehrere Zehntausend Euro Bargeld und Goldbarren sowie mehrere Gegenstände, die gegen das Waffengesetz verstoßen. Zwei 23- und 26-jährige Deutsche, sowie ein 24-jähriger Deutsch-Türke wurden im Laufe des Montags (16.12.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell