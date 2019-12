Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Betonwand gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Dienstagmorgen (17.12.2019) ein 23 Jahre alter Autofahrer gegen eine Betonschutzwand gefahren ist. Der 23-Jährige war gegen 06.20 Uhr mit seinem Mercedes in der Heilbronner Straße Richtung Pragsattel unterwegs, als er kurz nach der Mia-Seeger-Straße in einer Rechtskurve aus bislang noch nicht abschließend geklärten Gründen mit seinem Wagen ins Schleudern kam und gegen eine Betonschutzwand prallte. Nach derzeitigem Stand blieb der 23-Jährige bei dem Unfall unverletzt. Der entstandene Schaden an Wagen sowie an der Betonwand wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell