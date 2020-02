Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfallflucht unter Alkohol (22.02.2020)

Tuttlingen (ots)

Verkehrsunfallflucht beging die 38-jährige Lenkerin eines Opel Astras, die am Samstagabend gegen 21.30 Uhr in der Straße "Am Seltenbach" beim dortigen Bankgebäude rückwärts aus einer Parklücke fuhr und gegen die hintere linke Fahrzeugseite eines auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Pkw stieß.

Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Fremdschadens in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Sie wurde etwa eine Stunde nach dem Verkehrsunfall durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Tuttlingen im Rahmen der Fahndung im Stadtgebiet mit ihrem Pkw festgestellt.

Die Überprüfung der 38-Jährigen führte zur Feststellung ihrer Alkoholisierung, weshalb ihr in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Aufgrund des Ergebnisses des bei der 38-Jährigen durchgeführten Atemalkoholtestes wird erwartet, dass die Untersuchung der bei ihr entnommenen Blutprobe ein Blutalkoholergebnis von mehr als 1,0 Promille ergeben wird.

Gegen die Tatverdächtige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Ihr Führerschein wurde in Verwahrung genommen.

